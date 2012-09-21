САМЫЕ ЛУЧШИЕ СТИХИ .

Володя Спиридонов

***

Мне говорили – ты её забудь,

Она не стоит всех твоих страданий.

На свете много женщин есть и ты

Найдёшь себе ещё красивей и желанней.

И я забыл её,и много лет подряд

Ласкал и целовал другую,

Чтоб больше никогда не вспоминать

Про ту – такую милую, родную.

Лишь иногда её я вспоминал

Когда тоска-печаль накатывала вдруг

И с тихой грустью понимал –

Она дороже всех моих подруг!

Она являлась мне во сне,

Пронзая сердце острой,жгучей болью,

Чтобы напомнить о себе,о той,

Которая была моей любовью.

Промчались годы – понял я,

Что не найти в огромном мире мне другую

Красивей и желанней, чем она

МОЮ ЛЮБИМУЮ, РОДНУЮ, ДОРОГУЮ!

И вот, случилось чудо – Божий Дар,

Мы с нею повстречались вновь

Чтоб не расстаться больше никогда,

И с новой силою зажглась любовь!

В порыве бурной, жгучей страсти

Слились в одно наши тела

Ласкали нежно мы друг друга,

Шептали сладкие слова.

Как-будто снова нам по двадцать

И сила времени не в счёт

И я – всё тот же робкий мальчик

Что от неё по телу пробегает...