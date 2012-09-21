САМЫЕ ЛУЧШИЕ СТИХИ .

Храните в сердце лишь любовь!
Лидия Артюшина
Прощаю всех, кто боль добавил,
Прощаю всех, кто оскорбил,
Прощаю, кто со мной не ладил,
Прощаю тех, кто не любил.
Прощаю, кто любил и бросил
И отвернулся от меня,
И тот, кто душу мне морозил,
И кто в любви мне изменял.
Прощаю, кто седин добавил
Своею чёрствою душой,
Прощаю, кто одну оставил,
Когда мне боль лилась рекой.
Прощаю, кто ко мне со злостью,
Когда-то в гости приходил,
Кто упивался своей лестью,
Кто говорил - я вас любил.
Прощаю тех, кто мне подножку
Подставил на моём пути,
Кто проклинал мою дорожку,
Кто козни всякие творил.
Прощаю, ставлю в церкви свечку -
За здравие- обидчик мой,
Освобождаю свои плечи,
Что в жизни груз несли такой.
У Господа прошу прощенья,
Что я с обидою жила,
Прости Господь все прегрешенья-
В ТЕБЯ Я ВЕРУ ОБРЕЛА!
И кто читает эти строки,
Простите всех своих врагов,
Ведь жизни путь такой короткий,
Храните в сердце лишь Любовь!
© Copyright: Лидия Артюшина
Свидетельство о публикации №...
Лидия Артюшина
Прощаю всех, кто боль добавил,
Прощаю всех, кто оскорбил,
Прощаю, кто со мной не ладил,
Прощаю тех, кто не любил.
Прощаю, кто любил и бросил
И отвернулся от меня,
И тот, кто душу мне морозил,
И кто в любви мне изменял.
Прощаю, кто седин добавил
Своею чёрствою душой,
Прощаю, кто одну оставил,
Когда мне боль лилась рекой.
Прощаю, кто ко мне со злостью,
Когда-то в гости приходил,
Кто упивался своей лестью,
Кто говорил - я вас любил.
Прощаю тех, кто мне подножку
Подставил на моём пути,
Кто проклинал мою дорожку,
Кто козни всякие творил.
Прощаю, ставлю в церкви свечку -
За здравие- обидчик мой,
Освобождаю свои плечи,
Что в жизни груз несли такой.
У Господа прошу прощенья,
Что я с обидою жила,
Прости Господь все прегрешенья-
В ТЕБЯ Я ВЕРУ ОБРЕЛА!
И кто читает эти строки,
Простите всех своих врагов,
Ведь жизни путь такой короткий,
Храните в сердце лишь Любовь!
© Copyright: Лидия Артюшина
Свидетельство о публикации №...