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САМЫЕ ЛУЧШИЕ СТИХИ .

Знакомство и общение, Создано 21.09.2012
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*** СЕГОДНЯ ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ !!!
Храните в сердце лишь любовь!
Лидия Артюшина
Прощаю всех, кто боль добавил, 
Прощаю всех, кто оскорбил, 
Прощаю, кто со мной не ладил, 
Прощаю тех, кто не любил.

Прощаю, кто любил и бросил 
И отвернулся от меня, 
И тот, кто душу мне морозил, 
И кто в любви мне изменял.

Прощаю, кто седин добавил 
Своею чёрствою душой, 
Прощаю, кто одну оставил, 
Когда мне боль лилась рекой.

Прощаю, кто ко мне со злостью, 
Когда-то в гости приходил, 
Кто упивался своей лестью, 
Кто говорил - я вас любил.

Прощаю тех, кто мне подножку 
Подставил на моём пути, 
Кто проклинал мою дорожку, 
Кто козни всякие творил.

Прощаю, ставлю в церкви  свечку - 
За здравие- обидчик мой, 
Освобождаю свои плечи, 
Что в жизни груз несли такой.

У Господа прошу прощенья, 
Что я с обидою жила, 
Прости Господь все прегрешенья- 
В ТЕБЯ Я ВЕРУ ОБРЕЛА!

И кто читает эти строки, 
Простите всех своих врагов, 
Ведь жизни путь такой короткий, 
Храните в сердце лишь Любовь!

© Copyright: Лидия Артюшина
Свидетельство о публикации №...
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Юлия, 61
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***   Мне говорили – ты её забудь....
Володя Спиридонов
***
Мне говорили – ты её забудь,
Она не стоит всех твоих страданий.
На свете много женщин есть и ты
Найдёшь себе ещё красивей и желанней.
И я забыл её,и много лет подряд
Ласкал и целовал другую,
Чтоб больше никогда не вспоминать
Про ту – такую милую, родную.
Лишь иногда её я вспоминал
Когда тоска-печаль накатывала вдруг
И с тихой грустью понимал –
Она дороже всех моих подруг!
Она являлась мне во сне,
Пронзая сердце острой,жгучей болью,
Чтобы напомнить о себе,о той,
Которая была моей любовью.
Промчались годы – понял я,
Что не найти в огромном мире мне другую
Красивей и желанней, чем она
МОЮ ЛЮБИМУЮ, РОДНУЮ, ДОРОГУЮ!
И вот, случилось чудо – Божий Дар,
Мы с нею повстречались вновь
Чтоб не расстаться больше никогда,
И с новой силою зажглась любовь!
В порыве бурной, жгучей страсти
Слились в одно наши тела
Ласкали нежно мы друг друга,
Шептали сладкие слова.
Как-будто снова нам по двадцать
И сила времени не в счёт
И я – всё тот же робкий мальчик
Что от неё по телу пробегает...
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Юлия, 61
7
21
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*** Какие верные слова....
Живем мы что-то без азарта,
однообразно, как в строю.
Не бойтесь бросить все на карту
и жизнь переменить свою.

Какими были мы на старте!
Теперь не то, исчезла прыть...
Играйте на рисковой карте,
не бойтесь жизнь переломить!

Пусть в голове мелькает проседь—
не поздно выбрать новый путь.
Не бойтесь все на карту бросить
и прожитое — зачеркнуть!

Из дома выйдя в непогоду,
взбодрите дух, пришпорьте плоть.
Не бойтесь тасовать колоду,
пытайтесь жизнь перебороть!

В мираж и дым, в химеры — верьте!
Пожитки незачем тащить...
Ведь не уехать дальше смерти—
стремитесь жизнь перекроить.

Печалиться не надо вовсе,
когда вам нечем карту крыть...
Вы на кон бросить жизнь — не бойтесь.
Не проиграв, не победить!
_____________________________

Эльдар Рязанов

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Юлия, 61
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***  Так хочется что-то сказать тебе нежное-нежное...
..Марина Есенина
Так хочется что-то сказать тебе… нежное-нежное…
Чтоб в самом далеком пути ты услышал признания…
Чтоб в самый холодный рассвет ты храним был надеждами
И верой святою моей в эти дни расставания…

Так хочется ласково-тихо шепнуть тебе: «Солнышко…»
Ты там береги себя, слышишь… маршрутами горными…
Я каждой минуткой с тобою… до капли… до донышка…
Пусть тысячи грозных стихий тебе станут покорными…

Так хочется облачком белым коснуться реки твоей…
И брызгами в небо взлетая, рассыпаться радугой…
А знаешь… мне не было в жизни светлей и счастливей дней,
Чем те, что делили с тобою… и в горе, и в радости…

Так хочется просто любить тебя… каждым мгновением…
И никогда не предать наше счастье безбрежное…
Нет-нет, я не плачу… я жду твоего возвращения –
Так хочется что-то сказать тебе… нежное-нежное…
***
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Юлия, 61
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4
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***   Полюсы надежды
***
Ты в суете своих не спящих улиц,
Тебе привычен этот лабиринт,
Привычен этот человечий улей
И всполохи неоновой зари.

Ложится снег на шумные проспекты,
На бесконечных пробок паралич,
А из приемника - ведущего респекты
И легкой музыки многоголосый клич.

И, может быть, в такую вот минуту
Ты вспомнишь вдруг далекого меня,
Как будто рядом я, с тобой как будто,
Как утро с вечером в одном пределе
 дня.

Как будто мы с тобой неразделимы
В соединенности своих разлучных душ,
В их невозможности пройти случайно мимо
И разминуться у Вселенной навиду.

И, может быть, посмотришь над домами
И я почувствую твой бесконечный взгляд,
Как будто полюсы надежды между нами
Своим вращением соединит земля.

   Николай ЛЯТОШИНСКИЙ
Юлия, 61
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***            Душа...

Душа Моя,о чем тревога???
Куда торопишься,скажи..??
Светла подлунная дорога...
Шалаш маячит у межи...
Там пахнет дынями,полынью...
Кизячным дымом от костра...
И скибка месяца под синью
Золото бока и остра...

Туда! Туда!...в поля раздумий...
К истокам давних грез твоих...
Где в блеске солнца,ветра шуме...
Ты нечто главное постиг....
Душе нужна простая малость...
Чтоб вновь с восторгом давним -жить...
Земли,нагретую шершавость...
Босой ступнею-ощутить....

Сергей Бердников
Юлия, 61
0
7
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***  ПОКИНУ ЛОГОВО ЛЖЕЦОВ
Стихи (А. Домбровский)

Сожгу из прошлого открытки,
Закрою память на замок...
Начну с нуля! Играйте, скрипки!
Урок "любви" пошёл мне впрок.

Я доверял... Я был наивен...
Не замечал простейшей лжи.
Мне мир "любви" наш стал противен,
Когда исчезли миражи.

Ты говорила, что любила,
Но, как я понял, не меня.
Другому ты себя дарила.
Любимым был, увы, не я.

Захлопну в сердце все калитки,
Закрою память на засов,
Сожгу "любви" твоей открытки...
Покину логово лжецов!



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Юлия, 61
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*** Любовь прекрасная страна....и ее имя  Женщина.
ПОБЕДА в конкурсе Эрато-2012

Ты - женщина, дрожащая струна,
Ты - ветер возбуждения весенний!
Сегодня ты немножечко пьяна,
Изысканные звуки откровений.

Ты - женщина, целительный коктейль,
Хранительница чувств взрывоопасных,
Души моей и тела звездный хмель -
Мне трудно устоять перед соблазном.

Ты - женщина, и я в твоем плену,
У нежности горячие отттенки, 
Хочу тебя, хочу тебя одну,
Душа моя давно в злаченой клетке.

Ты - женщина, магический корабль,
Моя непокорЕнная вершина!
Ты - женщина, и я твой вечный раб,
Безумный твой и преданный мужчина...
Питер Питер.

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Юлия, 61
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***  Чем дальше мы уходим ОТ СЕБЯ…
Чем дальше мы уходим ОТ СЕБЯ…
бежим, ползём с упрямым постоянством,
цепляемся за призрачность пространства,
тем шансов меньше жизнь прожить любя…
Любовь - ведь это дивная страна,
где физика и лирика едины,
в гармонии покоятся вершины,
и осень, словно вечная весна.
Но мы гребём туда, где меркнет свет,
теряем суть на уровне желанья,
туда же тянем чувства и сознанье
и прозябаем много жалких лет.
Так, может быть, довериться судьбе,
прийти в себя и освежить истоки,
собрать всю мудрость до последней крохи
и сделать первый верный шаг… К СЕБЕ…

18.10.2018г.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ😄)
Юлия, 61
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***       Он привык, что она Для него была всем......
В жизни встречаются три категории людей: Te,  кто поменяeт твою жизнь, кто попытается ее сломать и  кто просто станeт твоей жизнью.

                        *** 
Он привык, что она
Для него была всем.
Тихой радостью, счастьем,
Интимностью веры.
Другом,  Солнцем 
И центром Вселенских систем
И источником нежности,
Лечащим нервы.

Поцелуем блаженным,
Заботливым сном.
Песней, танцем,
Так сладко тревожащим душу.
Незаметным, но крепким,
Рабочим крылом.
И ещё Бог весть чем,
О чём хочется слушать.  

Слабой женщиной сути.
Звездою мечты.
Когда хмурилось Небо, 
Она разгоняла
Тучи - мысли, и знал ты- 
Ей нужен лишь ты.
И жизнь снова была
Продолженьем  начала. ...

Но когда - вдруг- померкли счастливые дни -
Жизнь теряла свой смысл, силясь выстоять битву..
Он, сжимая бессильные руки - в своих,
Её     и м я    шептал...  как святую молитву.  

© Copyright: Laura  Arbenina
Юлия, 61
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